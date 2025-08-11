£·²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤ÄÂåÂÇÃæÂ¼¡Ê»£±Æ¡¦·ê°æÍ§Íü¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½1ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê11Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¡£Ãù¶â27¤È¤·¡¢2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤òº£µ¨ºÇÂç¤Î4¤Þ¤Ç¹­¤²¤¿¡£6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬¼«¿È½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£

¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæÂ¼¹¸¤òµ¯ÍÑ¡£º¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤¿¡£

¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖÂç¤­¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤¢¤½¤³¤Î3ÅÀÌÜ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤­¤¤¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÎÝ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÎæ°æ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇ¤¿¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Æó¡¢»°ÎÝ¤Ê¤é¾¡Éé¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£°ì¡¢ÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£