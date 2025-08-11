北安曇郡白馬村出身でスキーノルディック複合の五輪銀メダリスト渡部暁斗選手が11日、トレーニングを公開しました。集大成と位置付ける来年の五輪まであと半年。最高のパフォーマンスを見せるため、準備を進めています。



渡部暁斗選手

「おはようございます」



スキーノルディック複合の渡部暁斗選手37歳。1週間の夏休みを終え、地元の白馬村でこの日が練習初日です。しかし、あいにくの大雨。屋外でのトレーニングに影響は…。





渡部暁斗選手「スタート前の気持ちの問題。きょう外に出たくないなっていうのをいかに自分の背中を自分で押すかっていう。きょうはもう皆さんが来ていただくんであのできるだけいい絵が撮ってもらえるようにと思って。仕方なく家を出てきました」雨雲も吹き飛ばすユーモアで90分間のトレーニングに臨みました。予定通りローラースキーで練習をスタート。ゆったりとしたペースでウォームアップを30分間。直線距離を全力で走るスプリントでは約80メートルの距離を全力疾走。約1時間半で21キロの距離を走り汗を流しました。渡部暁斗選手「きょうは雨で涼しかったっていうのもありますし意外と快適にトレーニングができて良かったです。(来年)2月に自分の最高のパフォーマンスができれば競技人生の中で最高のパフォーマンスというものを皆さんに見せて見ていただけるように最高の準備をしていきたいなと」渡部選手は今後、国内でトレーニングを続け、9月に五輪の開催地イタリアで開かれるサマーグランプリに出場する予定です。