¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¡È¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¡¼¥à¡É¤ÎÄ¹ÃË¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬13ºÐÄ¹ÃË¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡ÖµÞ¤ËÄ¹ÃË¤¬¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï¢Æü¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤È¤«¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤Æ¡ª¤È¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¥¢¥ó¥Á¥ç¥ÓÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ñ¥¹¥¿¥Á¥¥ó¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡ÃË¤È»°ÃË¤Ë¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é»°¿Í¤È¤â¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¡¼¥àÃæ¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤â¤¦ÌÀÆü¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªÅ¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£