¡ÚºÇ¿·¡Û¹âÂ®Æ»Ï©½ÂÂÚÍ½Â¬¡¡11Æü¤Ï¾å¤ê¤¬¡È¤ªËß´ü´Ö1²óÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¡É¡¡Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Ç½ÂÂÚ¤«
¤¤ç¤¦¤Ï3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤ê¤Ïº£Ìë¤Ë¤«¤±½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¡¢¤ªËß´ü´ÖÃæ1²óÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÍ½Â¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï30¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë½ÂÂÚ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î²£ÉÍÀÄÍÕ¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç32¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ïº£Ìë¤Ë¤«¤±¡¢¾å¤ê¤Î½ÂÂÚ¤¬¤ªËß´ü´ÖÃæ1²óÌÜ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÍ½Â¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë½ÂÂÚ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾å¤ê¤ÇÅìËÌÆ»¡¦²Ã¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤ÈÃæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤ÇºÇÂç30¥¥í¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î°½À¥¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤ÇºÇÂç20¥¥í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£