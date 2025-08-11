¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×±ð¤ä¤«Íá°á»Ñ¤Ç´Ì¥Ó¡¼¥ë°ìµ¤°û¤ß¡¢ÃÏ¸µ¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ë½Ð¸½¤Îºä¥Î¾å°«¤¬ÏÃÂê¡Ö°û¤ó¤Ù¤¨¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤¤°û¤ß¤×¤ê¤Ç¡×
¹ë²÷°û¤ß¤Ã¤×¤ê¡Ö¤¹¤°¤Ë°û¤ß´³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Îºä¥Î¾å°«(29)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ç¤Î´¥ÇÕ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡Á¤¹¤°¤Ë°û¤ß´³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÍá°á»Ñ¤Ç´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤òÈäÏª¡£1~3Æü¤Ë·§ËÜ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè48²ó²Ð¤Î¹ñ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¤·¡¢²¼ÄÌ¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥ë¥Ä(¥µ¥ó¥È¥ê¡¼)¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¤Æ¾Ð´é¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤è¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÎÉ¤¤°û¤ß¤×¤ê¤Ç¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡Á¢ö¡×¡Ö´Ì¥Ó¡¼¥ë¤ÈÍá°á»Ñ¤¬»÷¹ç¤¦½÷Í¥¤µ¤ó¤âÃæ¡¹¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º°û¤ó¤Ù¤¨¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä¥Î¾å¤Ï2019Ç¯¤«¤éBS-TBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤«¤é¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£