◆第107回全国高校野球選手権・1回戦 北海7―10東海大熊本星翔（11日、甲子園）

東海大熊本星翔の1番福島陽奈汰（2年）が3安打4得点の活躍でリードオフマンとして猛攻を引っ張った。初回の第1打席で四球を選んで出塁し先制のホームを踏むなど、この日6打席のうち4打席で出塁。先頭打者で迎えた5回と8回は安打で出塁して得点につなげ、7回には三塁方向へセーフティーバントを決めて6得点の猛攻の流れを作った。「1番として心がけるのは出塁。後ろの打者が点を取ってくれるので」と甲子園でも思い通りの打撃ができた。「右中間にも打球が伸びるしセンスもあります」と野仲義高監督も2年生の1番打者に信頼を置く。

前夜に熊本市内の学校から出た応援団のバスが豪雨の影響で到着が遅れ、ベンチメンバー外だった1、2年生の部員たちは試合を見ることができなかった。福島は試合前に同学年の仲間と連絡を取って現状を知った。「今、どこにおる？って聞いたら、まだ山口ぐらいって言っていたので絶対間に合わないと思いました」。「次、応援に来たいから絶対勝てよ」と言われ「まかせろ」と仲間に誓ったとおり初戦突破を果たした。