◆第107回全国高校野球選手権・1回戦 北海7―10東海大熊本星翔（11日、甲子園）

東海大熊本星翔が春夏通じて4度目の甲子園で初勝利を挙げた。就任20年目の野仲義高監督は「それはもううれしいです。選手に感謝ですね」と初勝利の喜びをかみしめた。

熊本大会で5戦合計30得点と打ち勝ってきた看板の打線は、甲子園でも11安打10得点と実力を発揮した。初回に4番大賀星輝（3年）の適時打で先制。熊本大会同様、1番福島陽奈汰（2年）が先制のホームを踏んだ。中盤で3―3と追いつかれてもチームは失速しなかった。7回、相手の守備の乱れも絡み3番平仲孝輔（3年）の中前適時打、5番堀田延希（同）の左中間を破る適時三塁打などで一挙6得点。ビッグイニングを作り勝利を大きく引き寄せた。「前の打席で振り遅れて三振だったので監督から真っすぐを狙えと言われていました。直球を狙って思い切り振りました」という堀田は8回にも犠飛で1点をあげ3打点を記録した。

熊本大会であわせて17打点をあげた平仲、大賀、堀田のクリーンアップは甲子園でも3人で6打点をたたき出した。「熊本大会から打点にこだわってやってきた。甲子園でも打点をあげられてよかった」と熊本大会でチームトップの8打点をマークした堀田は胸を張る。両チーム合わせて25安打が飛び交う乱打戦に大賀は「打撃戦は予想外だったけど冷静に対処できて良かった」と全国舞台でも自分たちの野球を貫いた。

熊本県では前日から大雨特別警報が出されるほどの豪雨に見舞われた。前夜19時45分に熊本市内の学校を出発した応援団のバスは豪雨の影響で到着が遅れ、試合に間に合わなかった。バスに乗っていた1、2年生の部員もチームの甲子園初勝利を見届けることができなかった。「下級生に甲子園を見せて自分たちも頑張ろうと思ってほしかったので、次につなげられてよかった」と堀田は笑みを見せる。

熊本県内には豪雨で被害を受けた地域もある。「偉そうには言えないんですが、まずは一つ一つ頑張っている姿を届けられたらなと思っています」と野仲監督。チームの歴史を塗り替えたナインは、31度出場の県岐阜商との2回戦も熊本の代表として堂々と戦う姿を地元に届ける。（前田泰子）