¹øÄË·çÀÊ¥Þ¥Ä¥³ÂåÌò¤Î½÷Áõ²È£²¿Í¤ËXÁûÁ³¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¡×¡Ö·Ä±þÂ´¡©¡×¡ÖÎ¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×
¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬11Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤òÁ°½µ¤ËÂ³¤2½µÏ¢Â³¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë½÷Áõ²È¤ÎÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤È¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¥¬¥ó¥¶¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î¸µ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³À²ÖÀµ¤¬¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª»Å»ö¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹ø¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¡£Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ªµÙ¤ß¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¹ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢°¡Ã¦±±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡¡´ØÀá¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³À²Ö¤â¡Ö°¡Ã¦±±¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÅê»ñ²È¡¢¼ãÎÓ»Ë¹¾»á¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÆùÇµ¾®Ï©¤È¥À¥¤¥¢¥Ê¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¡£½÷Áõ²È¥³¥ó¥Ó¤Î¶ÛµÞ¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤Ç¡¢X¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ç¤ªµÙ¤ß¡¡5»þ¤ËÌ´Ãæ!¤Î¥á¥ó¥Ä¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¥À¥¤¥¢¥Ê¤µ¤ó¤È¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¡ª¡×¡Öµ×¡¹¤Î5»þ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥³ÉÂ·ç¡£ÅÅÏÃ½Ð±é¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Î°¡Ã¦±±¤Î¤»¤¤¡Ê¤ª¤«¤²¡©¡Ë¤Ç¡¡#5»þ¤ËÌ´Ãæ¡¡¤¬¤¹¤´¤¤»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¡¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¥¬¥ó¥¶¤È¡¡ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤Î¶¦±é¡ª¡¡ÂÎÀÑÈæ¤Ç¤Ï¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Ï¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ë¡¡²¼ÉÊ¤µ¤â¤Ï¤ä¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡¡¤¢¤ì¡©¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ã¤Æ¾åÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¤Ã¤Æ·Ä±þÂ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÂåÌò¤¬ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¡õ¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¥¬¥ó¥¶¤Ç¹ë²Úw¡×¡Öº£Æü¤Ï¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ªµÙ¤ß¤Ç¡¡¥À¥¤¥¢¥Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥Ð¥¬¥ó¥¶¤µ¤ó¡¡ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó¤¬¡ª¡ª¤â¤¦È¾Ê¬¡¡Î¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê´¶¤¸¤¹¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¤Ï¡¢½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄÂçÁí¹çÀ¯ºö³ØÉô¤òÂ´¶È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤é½÷Áõ²È¡¢¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¥À¥¤¥¢¥Ê¤ÏÂçºå»Ô½Ð¿È¡£´ØÂçÊ¸³ØÉôÃæÂà¡£¥Þ¥Ä¥³¤ä¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤È¤ÏÍ§¿Í´Ø·¸¡£
Á°½µ¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ç¡¢ÂåÌò¤È¤·¤ÆÈþÍÆ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¥¢¥ì¥óÍÍ¡É¤³¤È¥¢¥ì¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£