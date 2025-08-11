¡Ö¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¥Õ¥¸2Ç¯ÌÜ¡¦µÜËÜ¿¿°½¥¢¥Ê¡¢¥Ð¥¹¥±½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤Î6¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥ÁµÜß·Í¼µ®¤ÎÎÙ¤Ç¡Ä
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎµÜËÜ¿¿°½(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë6¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂç²ñ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢郄ÅÄ¿¿´õ¤é5¿Í¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£º¸ÎÙ¤ÎµÜß·Í¼µ®¤Ï¿ÈÄ¹183¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¿ÈÄ¹º¹¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜËÜ¥¢¥Ê¤ÏÀ¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é2024Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¸øÇ§¤ÎEµé¿³È½»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£