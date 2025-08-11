【ヘリーハンセン】のバックパックでアクティブな毎日を！機能性重視の万能リュックがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
【ヘリーハンセン】のリュックで街でも山でも軽快に！背負いやすさと収納力を備えた逸品がAmazonで販売中！
ハイキングなどの登山に使いやすいディテールが詰まっている。 アウトドアフィールドにも対応できる生地強度を持ち、背面にはムレにくいメッシュバックパネルを採用。チェストベルトや、サイドのボトルポケットに収納可能なウエストベルトが付いており、フィット感を調節可能。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
30Lの容量ながら軽量設計で、日帰り登山からタウンユースまで幅広く活用できる構造となっている。
→【アイテム詳細を見る】
背面は通気性に優れたメッシュパネル仕様で、長時間の使用でもムレにくく快適に背負える。
ポールホルダーやレインカバー、ハイドレーション対応など、登山仕様の本格機能を搭載している。
→【アイテム詳細を見る】
ユニセックスデザインで普段使いにも馴染む外観に、小物整理に便利なオーガナイザーポケットを備える。
【ヘリーハンセン】のリュックで街でも山でも軽快に！背負いやすさと収納力を備えた逸品がAmazonで販売中！
ハイキングなどの登山に使いやすいディテールが詰まっている。 アウトドアフィールドにも対応できる生地強度を持ち、背面にはムレにくいメッシュバックパネルを採用。チェストベルトや、サイドのボトルポケットに収納可能なウエストベルトが付いており、フィット感を調節可能。
→【アイテム詳細を見る】
30Lの容量ながら軽量設計で、日帰り登山からタウンユースまで幅広く活用できる構造となっている。
→【アイテム詳細を見る】
背面は通気性に優れたメッシュパネル仕様で、長時間の使用でもムレにくく快適に背負える。
ポールホルダーやレインカバー、ハイドレーション対応など、登山仕様の本格機能を搭載している。
→【アイテム詳細を見る】
ユニセックスデザインで普段使いにも馴染む外観に、小物整理に便利なオーガナイザーポケットを備える。