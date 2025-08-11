¡ÖNHK¹Ã»Ò±à¡×X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢½Ð¾ì¼Âà¤Î¹ÎÍ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æºï½ü¡¡¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¸¢¾å¤ÎÇÛÎ¸¤ò¡×
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖNHK¹Ã»Ò±à¡×¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½Ð¾ì¼Âà¤ò¤·¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡10Æü¤ËÆ±¹»¤¬¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¡Ö½Ð¾ì¼Âà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ÎÍ¹â¹»¤Î¥Á¡¼¥à¾Ò²ð¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¾Ò²ð¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¸¢¾å¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ïº£Ç¯1·î¤ÎÉôÆâË½ÎÏ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿SNS¤Î¾ðÊó³È»¶¡¢À¸ÅÌ¤é¤Ø¤ÎÃæ½ý¤Ê¤É¤Î·ã²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢10Æü¤ËÂç²ñËÜÉô¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢Î»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖNHK¹Ã»Ò±à¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï400·ï¡Ê11Æü¸á¸å5»þ»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£