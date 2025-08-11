¡Ö¥µ¥ó¥É¥ê¡×¤Ç¿Íµ¤¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡¦´ÄÈ¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×31ºÐ¤Ç»àµî
¡¡10Æü¤ËJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡¦´ÄÈ¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÄÈ¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø´ÄÈ¬ÂÀÏº¡Ù¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿·»¤¬31ºÐ¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¡¢ÀèÆüË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Í½½¶åÆü¤ò½ª¤¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾¯¤·¤À¤±¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²¤¬Åê¹Æ¡£
¡¡´ÄÈ¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ì¾Êª¡È¥²¥¹¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤ÏX¤Ç¡Ö¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¡ÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï10ÆüÊüÁ÷²ó¤ò²ÆµÙ¤ß¤Ç·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âå±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡×°ÂÅÄÏÂÇî¤Ï¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢´ÄÈ¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢º£¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸Î¿Í¤ò¼Å¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£