¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢·ëº§¸å½é¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¸«¤¨¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¡ÄÌÀ¤«¤·¤¿Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¸Æ¤ÓÌ¾¤â
¡¡8·î11Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î·ëº§¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÅÅ·âº§¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°Æü¤Ë¤ÏÂçÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤Î·ëº§¡£¤½¤ÎÍâÆü¤À¤±¤Ë¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¶âÈ±¤ËÀÖ¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥«¥º¤µ¤ó¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶²±Ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È°§»¢¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ØËÍ¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ù¡Øº£¤Þ¤Ç±ø¤Í¤§Éô²°¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ù¤È¡¢Æó¿Í¤ÎÃç¤òÉ½¤ï¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÖÍç¡¹¤ËÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÉþÁõ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤é¤·¤¯¡Ø¡Ê¥Ç¡¼¥È¡Ë°Õ³°¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥È¡¼¥ó¤ÏÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ù¤È¡¢¶ìÏ«¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÆ²¡¹¤ÈÎäÀÅ¤Ê¸ýÄ´¤À¤Ã¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã«¸¶¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤ªÁê¼ê¤ò²¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¾¯¤·¤¢¤ï¤¢¤ï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ø»ä¤ÏÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡È¼ÒÄ¹¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈýÌÓ¤¬¾¯¤·È¬¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢¾È¤ì¤¿´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·ëº§¤ÎÏÃÂê¤Ï1Ê¬¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤¢¤È¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ÎÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤È¤¤Ë¤Ï»ýÏÀ¤òÎÏÀâ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ëº§Êó¹ð¤Î¤È¤¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£X¤Ç¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬ÉáÃÊ¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾È¤ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤Ê¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡Õ
¡Ô¼ÒÄ¹¸Æ¤Ó¤Ë¾È¤ì¤Á¤ã¤¦¥«¥º¤µ¤ó¡¢¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Î¡Ö¼ÒÄ¹¡×¸Æ¤Ó¤Ë¾È¤ì¤ë»Ñ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤È¤Î¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Õ
¡Ö¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¡£À¤´Ö¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤Ë¤âÎäÀÅ¤Ë±Ô¤¤°Õ¸«¤ò¸À¤¦¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê·Ý¿Í¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¤â¡¢ÃÎÀ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¼«Í³¤ËÁà¤Ã¤ÆÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¾ð¤â¡¢·ã¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÎäÀÅÄÀÃå¤Ê¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢»ä»ö¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¤Æ¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹»Ñ¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Æó³¬Æ²¤È¤Î·ëº§¸å¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¤â¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£