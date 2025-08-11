¡È¥¦¥Ê¥®¡É¤ÇÆüÃæ´Ú¤Î3¹ñÏ¢·È¤ò¡ª¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤¬EUÄó¾§¤Î¥¦¥Ê¥®µ¬À©¶¯²½¤ËÈ¿ÂÐ¤ÇÃæ´Ú¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÆ±¤¸Êý¸þÀ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
´Ú¹ñ¤òË¬ÌäÃæ¤Î¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ï¡¢ÆüÃæ´ÚÇÀ¶ÈÁê²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¦¥Ê¥®¤Îµ¬À©¶¯²½¤ÎÆ°¤¤Ë3¥«¹ñ¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²ñ¹ç¸å¡¢ÆüÃæ´Ú3¥«¹ñ¤ÎÂç¿Ã¤Ï¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤Û¤«¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤ÉÆ°Êª¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÉÂ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦¥Ê¥®¤Îµ¬À©¶¯²½¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§
¡Ê¥¦¥Ê¥®µ¬À©¶¯²½¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¡Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Êý¸þÀ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Îìä¸²¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥ó¡Ë³°Áê¤È¤âÌÌ²ñ¤·¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤ÎÅ±ÇÑ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£