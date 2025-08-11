2024年7月12日の記事を編集して再掲載しています。

どんなときでも充電できる安心感って大事。

だってスマホもPCもタブレットも、現代社会必須のアイテム。普段の生活だって、バッテリー残量が減るとハラハラするくらいなので、災害や停電でコンセントから充電できない…。なんてもう想像したくありません。

なので、やはり備えが！ 大容量のバッテリーが必要だと思うのです。

ポータブル電源？ もいいけど…もうちょっとカジュアルで持ち運びできて、日常使いも視野に含められるヤツないですかね？

って探してみたら、なんか良いのを見つけました。アイリスオーヤマの「バッテリーステーション」。

多ポート・大容量・使い勝手良しの三冠王

まず端子はUSB-A×3、USB-C出力1、USB-C入出力×2という構成。

USB-Cが1ポートだけ出力専用が気になりますが（充電するときにポートを意識する必要があるのは、ちょっと手間かなと）、数的には6ポートあれば足りないってことはないでしょう！ 災害時などを想定するなら、まだまだ汎用性の高いUSB-Aも必須ですし。

そして容量は60,000mAhという大容量。

どのくらい充電できるの？ というと、スマホだと約13回、ノートPCだって約2回は充電できる計算。最近のスマホはバッテリー容量大きいので、9〜10回くらいになるかも？ いやいや、それでも十分でしょう！ 家族全員の機器を充電して、なお余る安心の大容量です。

大きなディスプレイで入出力や残量チェックできるのも便利そう。パススルー充電にも対応しているのもえらいですねー。ちなみにトップ画像の通り、背面にはLEDライトも付いていて、IP54の防塵防水にも対応しています。

どう？ 使い勝手面でも、かなり良く考えられている気がするんだよね。

コンパクトサイズで見た目も良し。日常的に使える

それがひょいっと持っていけるサイズ感に収まっているのです。

非常時にはもちろん安心できますし、日常使いにしたって、電源に左右されずにデジタル機器を使いまくれるのもまた、僕らにとっては安心感の1つ。

この手のバッテリーって防災のために…って備えておくのはいいけど、しまいこんじゃうのはあまりにももったいない。生活の中で日々有効に使っていく方がスマートかなって思うの。

日常でも、非常時でも。これが「フェーズフリー」ってやつだなぁ。

