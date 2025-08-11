Æó³¬Æ²¤Õ¤ß&¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼ÅÅ·âº§¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¥Ê¥¾¡Ä¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤È¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¡¦·§Ã«¹â¹»¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
¡¡½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬10Æü¤Ë·ëº§È¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·ÝÇ½¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡Ô°Õ³°¡Õ¡Ô¾×·â¡Õ¡Ô¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Õ¤Ê¤É¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊó¤¸¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºë¶Ì¥¤¥¸¥ê¤¬ÏÃÂê ±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤ò´Ñ¤¿¸©Ì±¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È½÷Í¥¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤«¤é¤¢¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòº£¤â»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÈÁó°æÍ¥¡¢ÅÏÉô·ú¤Èº´¡¹ÌÚ´õÉ×ºÊ¤È¡¢²¿ÁÈ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥º¤ÈÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤·¤¿·ÏÉè¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤É¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤Û¤Ü¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤â¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²ÏÅÄÄ®»ÐËå¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Î¾®ÌøÈþ¹¾¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê·Ý¿Í¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎÀ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¡¢°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ËÕ»¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¤´Ö¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ß²á¤®¤º¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â²²¤»¤º¤ËÈ¯¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸ìÏ¿¤ÏSNS¾å¤Ç¡ÖÌ¾¸À½¸¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¶µ°é´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡Ö¹¥´ñ¿´¤¬°ìÈÖ¡¢³ØÌä¤ò°é¤Æ¤ë¡£¼¡¤ËÎôÅù´¶¡×¤È¸À¤¤¡¢¿ÍÀ¸·±¤Ç¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤É¤¦¤»¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃ£´Ñ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¥«¥º¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëºë¶Ì¸©¤ÎÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤ÎÊì¹»¤Î¸©Î©·§Ã«¹â¹»¤Ï¡¢º£¤â¸©Æâ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¹¡£ÃÏÆ¬¤Î¤¤¤¤¸©ËÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤¬Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥º¤Ï¡ÈÆ±»Ö¼ÒÂçÂ´¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¼õ¸³¹ª¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏÆ¬¤Î¤¤¤¤ÃË¤Î¤è¤¦¤À¡£Æó³¬Æ²¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢GACKT¤ÈW¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì ¡×¤âÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢¡Èºë¶Ì¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤âÆó¿Í¤¬ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
À©Éþ¤ÎÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤ò¤â¤é¤¦ÌóÂ«¤òÆ±µéÀ¸¤È¤«¤ï¤·¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¥Á¥ç¥³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷»þÂå
¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤âÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÆÈ¼«¤Î´¶À¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Î©¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÏÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡£
¡Ö²Æì¸©½Ð¿È¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¶ìÏ«¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¼«¤é±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¤Ï¤ªÊÆ¤òÇã¤¦¤ª¶â¤Ë¤â»ö·ç¤¤¤Æ¡¢°ò¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Í·¤Ó¤ËÍè¤ëÍ§¤À¤Á¤«¤é¡ØÆþ¾ìÎÁ¡Ù¤È¤·¤Æ¤ªÊÆ2¹ç¤òÄ§¼ý¤·¤¿¤È¤«¡¢·ÝÇ½³¦¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ç»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÙ¶¯¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢1Ï²¤·¤ÆAOÆþ»î¤Ç·Ä±þÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤È¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¡ØÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÊÑ²½¤ËÄñ¹³¤â¤Ê¤¤¡£ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬»ä¤Î¶¯¤ß¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ìÏ¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÈþ¾¯½÷¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¤òÃÚ¤»¤¿Æó³¬Æ²¤À¤¬¡¢¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¹¥¤¤ÊÆ±µéÀ¸¤ÎÂèÆó¥Ü¥¿¥ó¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¼ê¤Å¤¯¤ê¥Á¥ç¥³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢Îø°¦¤Ë¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿2017Ç¯¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥«¥ºÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ª´é¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖÍÍ¡©¡×¤ÈÌÜ¤òÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Æó³¬Æ²¤Ï¡Öº£Æü¤º¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¸å¥´¥Ï¥ó¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤È¤°ìÈ¯¤ÇÁê¼ê¤ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤ÎÊ¿ÌîÁáÉÄ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÁó°æÍ¥¤µ¤ó¤¬»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¦Á°¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤¬º£Î®¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥«¥Ã¥×¥ëÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤µ¼Ô¤¬ºë¶Ì¸©¤Ç¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿¡Úºë¶Ì¥¤¥¸¥ê¤¬ÏÃÂê ±Ç²è¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤ò´Ñ¤¿¸©Ì±¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Û¤Ê¤É¡¢´ØÏ¢µ»ö¤âÉ¬ÆÉ¤À¡£