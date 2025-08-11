³¤À±¡¦¿ØÆâÍ¥æÆ¤ÏÄ¹ºê¸©½é¤Î¡È´°Á´ÃË¡É¤À¤¬¡Ä¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡Ö¾å°Ì³ÍÆÀ¡×¤Ë½Â¤ë¥ï¥±¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û
¡¡¿ØÆâÍ¥æÆ
¡¡¡Ê³¤À±¡¿Ä¹ºê Åê¼ê¡¦±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡Ë
¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ç¡¢¹Åµå¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤âMAX150¥¥í¤òÅê¤²¤ë¤è¤¦¤ËÁÇ¼Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥Á¤ÏÎÉ¤¯¤Æ²¼°Ì»ØÌ¾¡£Â¾µåÃÄ¤ÎÉ¾²Á¤â»÷¤¿¤ê´ó¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥ÑµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¤ÎNHKÇÕÄ¹ºêÃÏ¶èÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¡£Ä¹ºê¸©¤Î¸ø¼°Àï¤Ç´°Á´»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤¬»Ë¾å½é¤À¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¡ÖÎÉ¤¯¤Æ²¼°Ì»ØÌ¾¡×¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¹â¹»Æþ³Ø°Ê¹ß¡¢²¿ÅÙ¤â±¦¸ªÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¸ª¤ò¹ó»È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤âÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Éª¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¸ª¤ÏÌñ²ð¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¾õÂÖ¼¡Âè¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¼ê½Ñ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ïº£¸å¤ÎÄ´ºº¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¸ª¤Î¥±¥¬¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¾å°Ì»ØÌ¾¤â¤¢¤êÆÀ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊËÁÆ¬¤Î¥Ñ¡¦¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÁª¼ê¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥àGM¤Ç¡¢¸½¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤Î»³ÅÄÀµÍº»á¤¬¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÅö»þ¤Î¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
