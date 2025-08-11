ÍÀ¤Î194Ñ±¦ÏÓ¥â¥ì¥Á¡¦¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì¤¬Èë¤á¤ë¡Ö¹â¹»3Ç¯¤ÇµåÂ®20Ò¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¾å°Ì¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û
¡Ú2025¥É¥é¥Õ¥È¹â¹»À¸¸õÊä¤Î¥¬¥ÁÉ¾²Á¡Û
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹Ã»Ò±àµå»ù¤Î¤É¤³¤ò¸«¤ë¡©ÆüËÜ¥Ï¥à¸µGM¤Î»³ÅÄÀµÍº¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤¬Å°Äì²òÀâ
¡¡¥â¥ì¥Á¡¦¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì
¡¡¡ÊÍÀ¡¿°¦ÃÎ Åê¼ê¡¦±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡º£²Æ¤Î°¦ÃÎÂç²ñ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ®¥¿¥¤¤Î147¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿194¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¡¢ÍÀ¤Î¥â¥ì¥Á¡¦¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì¤¬¡¢º£½©¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¤ËÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¤ÏÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ë»¡¤·¤¿¥ÑµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÇØ¤¬¹â¤¤¤«¤éµå¤Ë³ÑÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¶¯¤¤¡£µð¿Í¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¥¿¥¤¥×¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï²¼°Ì¤«°éÀ®¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¤¬¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾Á°¤Î¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¡Ö°ÎÂç¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥í¥¹3À¤¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÉã¤È¡¢Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ÎÊì¤Î¸µ¤Ç°é¤Ã¤¿¡£¤¤¤È¤³¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î°ï¸«¾¡Íø¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌîµå¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾®³Ø4Ç¯¤Î»þ¡¢Í§¿Í¤Î±Æ¶Á¤ÇÉã¥Ñ¥¦¥í¤µ¤ó¤Ë¥°¥é¥Ö¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌîµå¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ø±à¤Ç¿Æ»Ò¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢ÎÙ¿Í¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£
¡¡ÍÀ¤ËÆþ³Ø¸å¤ÏÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ÆµåÂ®¤¬20¥¥í¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÂÎ¤¬°ìÈÖ¤ÎÄ¹½ê¡×¤È´¶¼Õ¡£Æ´¤ì¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¼Ú¤ê¤Ï¥×¥í¤ÇÊÖ¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÁª¼ê¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸µÆüËÜ¥Ï¥àGM¤Ç¡¢¸½¥¹¥«¥¦¥È¸ÜÌä¤Î»³ÅÄÀµÍº»á¤¬¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¡×¤òÅ°Äì²òÀâ¡¢¤ª¤Þ¤±¤ËÅö»þ¤Î¡ÈÎ¢ÏÃ¡É¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
