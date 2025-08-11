¡È¸µÁÄ¥¢¥¤¥É¥ëµå»ù¡ÉÂÀÅÄ¹¬»Ê¤µ¤ó¤¬»×¤¤µ¯¤³¤¹»°Âôvs¾¾»³¾¦¡ÄËþ¿ÈÁÏáØ¤À¤Ã¤¿·è¾¡ºÆ»î¹çÁ°Ìë¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Ïº£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¶áÅ´¡¦·ª¶¶ÌÐ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ð±Ä¡ÖµåÃÄ¤ËÆâ½ï¤Ç¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡£Î©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤Ë36Ç¯ÌÜ¡×
¡¡ÂÀÅÄ¹¬»Ê¤µ¤ó
¡¡¡Ê¹Ã»Ò±à¤Î¸µÁÄ¥¢¥¤¥É¥ëµå»ù¡¿73ºÐ¡Ë
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¹ÓÌÚÂçÊå¡¢¾¾ºäÂçÊå¡¢ºØÆ£Í¤¼ù¡Ä¡Ä¡£À»ÃÏ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¹Ã»Ò±à¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸µÁÄ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂÀÅÄ¹¬»Ê¤µ¤ó¤À¤í¤¦¡£56Ç¯Á°¤Î·è¾¡Àï°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¡£ÀÄ¿¹¡¦»°Âô¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ1¿Í¤Ç·×27¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢384µå¤òÅê¤²È´¤¡¢Á´¹ñ¤Î½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤Ë¡Ö¥³¡¼¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¼«¤é¤Î¸½ºßÃÏ¡¢»àÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¤Ïº£¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ËÌîµå¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤ÆÄ¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤â½êÂ°¤·¤¿¡ÖÊõÄÍ¥·¥Ë¥¢¡×¡£ÊõÄÍ»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤«¤éÅÚ¡¦ÆüÍËÆü¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¹Ô¤¯¡£Ç®¿´¤Ê¥³¡¼¥Á¤¬ËèÆü»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ü¥¯¤ÏÍ×½ê¤ò¤ß¤ë¤À¤±¤ÇÍ¾·×¤Ê¸ý½Ð¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê½ã¿è¤Ç¡¢¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£
¡¡¤Ê¤¼2Æü´Ö¤À¤±¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ËèÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª²òÀâ¼Ô¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âº£¤Ïºå¿À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Ãæ¿´¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î¶å½£ÊüÁ÷¶ÉÁ÷¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤ÎËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¶ÉÁ÷¤ê¤¬Â¿¤¤¡£¤Û¤«¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤Èºå¿À¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊõÄÍ¥·¥Ë¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤ËÃæ³ØÀ¸Î¥¤ì¤·¤¿¤´¤Ã¤Ä¤¤»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤µå¤òÊü¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¹ë²÷ÃÆ¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤Ð¤ê¤ÎÆóÅáÎ®¡£¶¯¹ë»ä³Ø¤Î»ØÆ³¼Ô¤âÂ¿¤¯»ë»¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢½çÄ´¤Ë°é¤Æ¤Ðµå³¦¤ËÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡£
¡¡¥Ü¥¯¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¤¤¤Åê¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤À¡£¶¯¸ª¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤«¤Ã¤¿¥Ü¥¯¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Þ¤ÇÆâ³°Ìî·óÇ¤¤ÎÌî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌîµåÉô¤Î¸ÜÌäÀèÀ¸¤Ë¡Ö¥³¥¦¥¸¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤ì¡£¤É¿¿¤óÃæ¤á¤¬¤±¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²Â³¤±¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÃÏ¸ª¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç100µå¡¢200µå¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤âÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¸ª¤¬¶¯¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅê¼ê¤ò¤ä¤é¤»¤ë¡£ÂÎ¸³¤«¤é³Ø¤ó¤À»ØÆ³Ë¡¤À¡£
¡¡2009Ç¯¤«¤é¤Ï½÷»Ò¥×¥íÌîµåµ¡¹½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤â¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Ïº£¤â¶¯¤¤¡£º£·î2Æü¤Ë½÷»Ò¹â¹»Ìîµå¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ·è¾¡Àï¤¬¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿À»ÃÏ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢¥Ü¥¯¤¬¹âÌîÏ¢¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¥×¥é¥ó¤À¡£½÷¿Í¶ØÀ©¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Ï¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤Ç¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éµ¡¹½¤¬³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤ë2021Ç¯¤Ë¼Â¸½¤·¤ÆÊó¤ï¤ì¤¿¤è¡£½÷»ÒÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¾¯¤·¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ª¤Ï¾Æ¤±¤¿¤è¤¦¤ËÇ®¤¯¡¢¤Ï¤·¤¬½Å¤¯¤Æ»ý¤Á¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ä
¡¡¤µ¤¢¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È²þ¤á¤Æ56Ç¯Á°¤Î²Æ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢¤¤¤¤¡£Î¾¹»¤È¤â¾¡¼Ô¤À¡×¡ÖÍ¥¾¡´ú¤ò2¤Äºî¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡£·è¾¡Àï¤Î±äÄ¹18²ó¤â¡¢°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤â»Ë¾å½é¡£0-0¤Î»î¹ç¸å¤ÏÂç²ñËÜÉô¤Ë¤½¤ó¤ÊÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢¾¾»³¾¦¤òÁê¼ê¤Ë262µå¤òÅê¤²¤¿¥Ü¥¯¤ÎÂÎ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½É¼Ë¤ÎÍ¼¿©¤Ç¤Ï±¦ÏÓ¤¬¤·¤Ó¤ì¡¢¤Ï¤·¤¬½Å¤¯¤Æ»ý¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Ê¤É¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î»þÂå¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÊì¿Æ¤¬ÊÔ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÌÓ»å¤Î¸ªÅö¤Æ¤ò´¬¤¤¤Æ¿²¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾Æ¤±¤¿¤è¤¦¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤é¤ºÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤Û¤Æ¤ê¤ÏÁ´¤¯¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ä«¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢4»þ´Ö°Ê¾å¤âÅê¤²Â³¤±¤Æ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤éÂÎÃæ¤¬¥Ð¥Ã¥ê¥Ð¥ê¡£¤Ï¤¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤éµ¯¤¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ç¤Ï»õ¥Ö¥é¥·¤¬¸ý¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤ï¤ï¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¸¤ã¡Ä¡Ä¡×¤È´éÌÌÁóÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢¥Ü¥¯¤Ï9²ó4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢»°Âô¹â¤ÏºÆ»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¥³¡¼¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬Åö»þ¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Û¥ó¥È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¤½¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë½à¡¹·è¾¡¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¥Ü¥¯¤Ï¥«¥á¥é¤ä¥µ¥¤¥óÄ¢¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£µ¢½É¤¹¤ë¤È¥Ü¥¯¤À¤±³°½Ð¶Ø»ß¡£¤½¤ì¤Ç¤â½É¼Ë¤Î³Àº¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿¯Æþ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÀÄ¿¹¤ÎÅÄ¼Ë¼Ô¤À¤«¤é¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¼èºà¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ß¡¢¾¯½÷»þÂå¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤«¡£Êì¿Æ¤ÎÇã¤Ã¤¿Ìîµå»¨»ï¤ò¤á¤¯¤ê¡¢¥Ü¥¯¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò¶½Ì£¿¼¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤½¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£º£¤â»°Âô¹â»þÂå¤Î¥Ü¥¯¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡£
¡Ö¥³¡¼¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤«¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¡£¿Íµ¤Àè¹Ô¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¥×¥í¤Î¼ã¼ê»þÂå¤Ï¡¢¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë¡£¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î¤ª¤«¤²¡£±äÄ¹18²ó°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¨¡¨¡¡£
¡Ê¹½À®=Ä¹ÉÍ´î°ì¡Ë
¢¦ÂÀÅÄ¹¬»Ê¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë¡¡1952Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô½Ð¿È¡£69Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ·è¾¡¤Ç°¦É²¡¦¾¾»³¾¦¤È»àÆ®¤ò±é¤¸¡¢¶õÁ°¤Î¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¶áÅ´¤Ë1°ÌÆþÃÄ¤·¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¸å84Ç¯¤Ë°úÂà¡£ÄÌ»»58¾¡85ÇÔ4¥»¡¼¥Ö¡£²ÈÂ²¤ÏºÊ¤È2ÃË1½÷¡£