´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï11Æü¡¢»Ò¤É¤â¤òÉÔÀµÆþ³Ø¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ËÍí¤ßÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²¸¼Ï¤ËÁêÅö¤¹¤ëÆÃÊÌ¼ÏÌÈ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î³×¿··ÏÌîÅÞ¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¡×¤Î¥Á¥ç¡¦¥°¥¯Á°ÂåÉ½¤Ï¡¢Ê¸ºßÆÒ¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Ç2019Ç¯¤ËË¡Áê¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤¬¼¡¡¹¤ÈÉâ¾å¤·¼ºµÓ¡£»Ò¤É¤â¤ÎÆþ»î¤ÎÉÔÀµ¤ËÍí¤à¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îºá¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¡¢µîÇ¯12·î¤«¤é¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï11Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î²¸¼Ï¤Ë¤¢¤¿¤ëÆÃÊÌ¼ÏÌÈ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ä¤ê1Ç¯4¤«·î¤Î·º´ü¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¶á¤¯½Ð½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¸¸µÂçÅýÎÎ¤¬ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¸µË¡Áê¤òÆÃÊÌ¼ÏÌÈ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬ÆÃÊÌ¼ÏÌÈ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÄ¹ñ³×¿·ÅÞ¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¾¡Íø¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¤ÏÀ¤«¤é¤ÏÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¡¢Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢À¯¸¢È¯Â¸åºÇÄã¤Î56.5%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
