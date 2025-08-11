¡È¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²¤¿¥¯¥Þ¡É¤¬½»ÂðÉßÃÏ¤Ë¡Ö¹õ¤¤¥â¥³¥Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡×ÂÎÄ¹Ìó1.2¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÈï³²¤Ê¤·¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô
µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤Î½»Âð¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤Î¤¹¤°Î¢¤Ç¥¯¥Þ¤¬¤¢¤ª¸þ¤±¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
È¯¸«¤·¤¿½»Ì±¡§
Î¢¤ÎÁð¤Ç¤â´¢¤í¤¦¤«¤Ê¤È²¿µ¤¤Ë¡Ê³°¤Î¡ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¡£´é¤ò½Ð¤·¤¿¤é¹õ¤¤¥â¥³¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¡¢³Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¯¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
11Æü¸áÁ°¡¢ÀçÂæ»Ô¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç½»Ì±¤¬¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1.2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤ä·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£