¥É¥ë±ß¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤Î²¼¤²¤Ï°ìÉþ¡¢¥É¥ë±ß£±£´£·¡¥£µ£°Âæ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ

¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤ä¥¯¥í¥¹±ß¤Î²¼¤²¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.35¶áÊÕ¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤¢¤È¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï147.50Âæ¤Ø¤È²¼¤²½Â¤ê¡£¥æー¥í±ß¤Ï171.61¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÂÃÍ¤«¤é192±ß¶á¤¯¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤â198.13¥ì¥Ù¥ë¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢198.60Âæ¤È¤Û¤ÜÀè½µËö£Î£Ù½ªÃÍÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.53¡¡EUR/JPY¡¡171.95¡¡GBP/JPY¡¡198.64
