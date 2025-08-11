ブリヂストンスポーツのゴルフ新商品試打会に参加

昨年11月の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）最終プロテストに一発合格した福田萌維（ニトリ）が、このほど千葉・市原GC市原Cで開催されたブリヂストンスポーツ（BS）のゴルフ新商品試打会に参加した。その場で新ドライバーをテストしたところ、「飛距離が10ヤード伸びて直進性がある」と手応え。早速、長野・軽井沢72G北Cで15日に開幕する国内ツアー・NEC軽井沢72ゴルフトーナメント（6625ヤード、パー72）から使うことを決断した。他のBS契約プロたちも、シーズン中ながら続々と使用を開始。記者も試打して、その理由を探った。（取材・文＝柳田 通斉）

福田は打撃レンジで数球を打ち、「これ、いい」とつぶやいた。コースに出ると487ヤード（パー5）で第1打をフェアウェー中央、250ヤード地点に運んだ。

「これまでは240ヤード前後だったので、明らかに飛んでいます。しかも、真っすぐに。これはすぐに試合で使えます」

手にしたのは、9月5日に新発売される「BXシリーズドライバー」のBX1STだ。BSはこの度、「一人ひとりに最高の飛び」を追求したドライバー4モデル「BX1LS、BX1ST、BX2HT、B-Limited BX1★TOUR」を発表した。

BXシリーズの特徴は、ヒット時にボールの滑りを抑えてスピンを減らせること。同社は「進化したフェーステクノロジー『BITING FACE 2.0』と、スイングエネルギーをロスなくフェースに伝える新設計『カーボンセミモノコックボディ』の接点の科学から生まれた2つのテクノロジーの融合で、さらなる飛距離を追求しました」としている。

確かにフェース面には、細かいクロスハッチング加工がされてあった。手でボールをフェースにつけると、そこでキュッとグリップされる感覚があった。

そして、福田が絶賛したBX1STは「高いコントロール性と強弾道で狙って飛ばす」を特徴にしている。ヘッドにカーボンの部分を増やして慣性モーメントをアップしたことで、「BITING FACE 2.0」の効果をさらに増しているという。実際、福田が放ったドライバーショットは強い弾道でグングンと伸びていった。そして、本人が宣言した。

「これまではスピン量が多くて球が高く上がり過ぎる傾向もありましたが、BX1STならちょうどいい高さとスピン量で前に進んでくれます。そして、フェースが左右のスピンも抑えてくれるので弾道がストレートになりやすいですね。私はクラブを替えるのに慎重なタイプですが、今回は迷わずに次の試合から使うことを決めました」

19歳の福田はルーキーイヤーの今季、主戦場のステップ・アップ・ツアーで平均ストローク1位（70.6821）、賞金ランキング3位（828万9047円）、出場10試合中7試合でトップ10入りを果たしている。NEC軽井沢72ゴルフトーナメント以降は、レギュラーツアー4試合の出場も決まっており、「きっと、このドライバーが力になってくれると思います」と声を弾ませた。

メジャー優勝者の清水大成も手応え

ヘッドスピード秒速42メートルの記者も4タイプを試打したところ、高初速を追求したロースピンモデルのBX1LSが最もフィット。ショットは中弾道になり、ボールが着弾した後のランで大きく距離を稼げた。安定したつかまりと高弾道キャリーで飛ばすBX2HT、ツアープロの意見を取り入れたB-Limited BX1★TOURも打ちこなせはしたが、BX1LSでのショットが最も安定していた。

試打会には国内男子ツアー屈指の飛ばし屋で今季、メジャー大会の日本プロゴルフ選手権を制した清水大成も参加。打撃レンジでは、B-Limited BX1★TOURで300ヤード級のショットを連発した。そして、「すごくいいです。初速も出ていて、距離も伸びています。（洋梨型に近い）顔も好みなので、球が乗るよう打感でイメージ通りの球筋を出しやすいです」とコメント。即時の切り替えには至っていないが、「真剣に検討中」と話していた。

その他、BX1LSを桑木志帆、鶴岡果恋が、BX1STを吉田優利、永嶋花音が、BX2HTを宮本勝昌、佐藤心結、渡邉彩香がテストしており、使用を始めた選手もいる。進化が止まらないギア。トッププロたちは、それらも試しながらシーズン後半戦を乗り切っていく。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）