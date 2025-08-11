¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÆüÂç»°¤¬Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀÀèÀ©¡ª±þ±ç¹çÀï¤âÇòÇ®¡Ö¥«¥â¥óÍè¤¿¡¼¡×¡Ö±þ±ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡¡2²óÀï¡¡Ë¶¶Ãæ±û¡½ÆüÂç»°¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬3²ó¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡1»àÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢ÆüÂç»°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¶Ê¡ÖCome on!!¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢3ÈÖ¡¦ËÜ´ÖÎ§µ±¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë4ÈÖ¡¦ÅÄÃæÎÊ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ë¶¶Ãæ±û¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç¤Ï°¦ÃÎÂç²ñ·è¾¡¤ÇÀï¤Ã¤¿ÅìË®¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô¤¬Í§¾ð±þ±ç¡£ÆüÂç»°¤âÉé¤±¤¸¤ÈÂç±þ±çÃÄ¤¬¥Ê¥¤¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç»°¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Ï1952Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½é¤á¤Æ³Ú´ï¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÆüÂç»°¥«¥â¥óÍè¤¿¡¼¡×¡ÖÆüÂç»°¹â¤Î±þ±ç¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡×ÅìË®¤âÆüÂç»°¤â¿áÁÕ³Ú¤Î²»¤¬ÎÉ¤¤¡Á¡Á±«¤Ê¤Î¤Ë¡×¡ÖÆüÂç»°¹â¤µ¤óÂ¦¤âË¶¶Ãæ±û¤µ¤óÂ¦¤â±þ±ç¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£