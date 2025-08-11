¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÈµÇ°»£±Æ¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥¥Æ¥£¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×
ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¥Æ¥£¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×
¤ª¾ë¤ÎÃæ¤Ï¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£
¿¨¤ì¤¿¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥¥Æ¥£¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×
½êÍ×»þ´Ö¡§10Ê¬
±«Å·»þ¡§¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹
ÍøÍÑÀ©¸Â¡§6ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏŽ¤ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
Äó¶¡¡§¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
ÂçÊ¬¸©Æü½ÐÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤¢¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¥Æ¥£¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×
¤ª¾ë¤ÎÃæ¤Ï¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£
²È¶ñ¤ä¾®Êª¤Ï¤É¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¿¨¤ì¤¿¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¥Æ¥£¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡Ö¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×
¥¥Æ¥£¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤ÎÃæ¤Ï¹ë²Ú¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ë¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥Æ¥£¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ÐSNS±Ç¤¨¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÉô²°¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¥Æ¥£¤ÈµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Æ¥£¤Ë¤ª²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»²²ÃÎÁ¡§900±ß(ÀÇ¹þ)
Æþ¤ê¸ý¤Ç»²²ÃÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£
¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¥Æ¥£¤Ë¤ª²Ö¤òÅÏ¤¹¤È¡¢¥¥Æ¥£¤«¤é¤ªÊÖ¤·¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È(¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ö¥í¡¼¥Á)¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥Æ¥£¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥©¥È
²Á³Ê¡§¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à ³Æ1Ëç 1,300±ß(Âæ»æ+¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¥¿ÉÕ)
¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Õ¥©¥È¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º 1Ëç 800±ß(2ËçÁÈ)
¥¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËµÇ°»£±Æ¤·¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥×¥ê¥ó¥È¼Ì¿¿(¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¥¿ÉÕ¤)¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¡¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Î°áÁõ¤Ï¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥¥Æ¥£¤Î¤ªÉô²°¤ÏÁ´Éô¤¬¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¥Æ¥£¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥¥Æ¥£¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ãøºî³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÈµÇ°»£±Æ¡ª¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡Ö¥¥Æ¥£¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡× appeared first on Dtimes.