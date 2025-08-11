¿å¾å¹±»Ê¡ß»³ÅÄ°ÉÆàW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡¡¶¦±é¤ËºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢±Æ»³Í¥²Â¤é
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤È»³ÅÄ°ÉÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¤¬¡¢10·î6Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¿å¾å¹±»Ê¤Ï¡È´õË¾¡É¤ÎÂ¸ºß¡¡¡Ø¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯µÖ¤Ç¡¢·¯¤È¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¡£¡Ù¤ÇºÝÎ©¤ÄÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½ÎÏ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤Îº¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢ÃË½÷8¿Í¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£±Ç²è¡Ø¤â¤Ã¤ÈÄ¶±Û¤·¤¿½ê¤Ø¡£¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡ØËºµÑ¤Î¥µ¥Á¥³¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î»³´ßÀ»ÂÀ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ðー¥¬ー¥·¥ç¥Ã¥×¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡É¡£ ¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÅÔÀ®·õÇ·²ð¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÆ±Î½¡¦¿åÄ®¤³¤È¤ß¤Ë¡¢Ì©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡É¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢å«¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡¢±¿Ì¿¤ÈÁªÂò¡Ä¡Ä¡£ÍÉ¤é¤®½Ð¤·¤¿´Ø·¸¤È´¶¾ð¤¬¡¢¼¡¡¹¤È»ö·ï¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔÀ®¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢Îø¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡¦ÅÔÀ®·õÇ·²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¼ç±éºî¤ò¹µ¤¨¤ë¿å¾å¡£ËÜºî¤¬¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÀ®¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿åÄ®¤³¤È¤ß¤ò¡¢±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØChaO¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥é¤Î²Öºé¤¯¤±¤â¤Î¤ß¤Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¤Î½Ð±éºî¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë»³ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤ªÄ´»Ò¼Ô¡¦¡È¥¥Ð¥¿¥ó¡É¤³¤ÈÌÚ¾ì´´ÂÀÌò¤òºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢ÃÏÌ£¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ª¾îÍÍ¡¦Î¤¸«Æà¡¹Ìò¤ò±Æ»³Í¥²Â¡¢¿´Í¥¤·¤¤Ì¡²è²È»ÖË¾¤ÎÅÄ´ÝÅ¯ÌéÌò¤òË¾·îÊâ¡¢¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥á¥ó¥Ø¥é¥¬ー¥ë¡¦¼¼ÅÄ´ÄÆáÌò¤òÌÄ³¤Í£¡¢ÀÅ¤«¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¿·¿Í¥Ð¥¤¥È¡¦»ÖÂô¾¢Ìò¤òÇë¸¶¸î¡¢Ì´ÄÉ¤¦¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¦ÄÍÅÄÎµÇÏÌò¤ò¹â¶¶´¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡É¤È¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÂª¤¨¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¿å¾å¹±»Ê¡ÊÅÔÀ®·õÇ·²ðÌò¡ËÅÔÀ®·õÇ·²ð¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢¿å¾å¹±»Ê¤Ç¤¹¡£º£ºî¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¤ËºÂÄ¹¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú¤ÊÌò¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤ËÇ»Ì©¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤²¤¿¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¤Ë¤ÏÂ¾¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤µ©Í¤Ê¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡Ö´î·à¡×¤ò¡¢À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê¿åÄ®¤³¤È¤ßÌò¡Ë¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ·à¤ÎÃæ¤Ë¤âÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÉúÀþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·ー¤ò³Ú¤·¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº¡¸µ¤µ¤ó¤ÎÂæËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿åÄ®¤³¤È¤ß¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢»³´ß´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Î¤â¤È¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÉ½¸½¤ò¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤Á´12ÏÃ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üºäÅìÎ¶ÂÁ¡ÊÌÚ¾ì´´ÂÀÌò¡ËÌÚ¾ì¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¤Ç¤¹¡£¡ØRoOT / ¥ëー¥È¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿º¡¸µ¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¥·¥åー¥ë¤Ç»Â¿·¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚ¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿§¤ó¤Ê¥Í¥¸¤ò´Ë¤á¤¿¤ê³°¤·¤¿¤ê¡ÄºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤«Ëº¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÍ¥¤·¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¢¤¢ー¤À¤³ー¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü±Æ»³Í¥²Â¡ÊÎ¤¸«Æà¡¹Ìò¡ËÎ¤¸«Æà¡¹Ìò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡¢±Æ»³Í¥²Â¤Ç¤¹¡£¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î»£±Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢Î¤¸«¤È¤·¤Æ¤â±Æ»³¤È¤·¤Æ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«ÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¤¸«¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÇÊªÀÅ¤«¡Ê¤¹¤®¤ë¡©¡Ë¤Ê¤ª¾îÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤Êý¤äÀ¤³¦¤ÎÇÁ¤Êý¤ò¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤¤ç¤í¤¤ç¤í¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤âÆ±¤¸»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üË¾·îÊâ¡ÊÅÄ´ÝÅ¯ÌéÌò¡ËÅÄ´ÝÅ¯Ìé¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹Ë¾·îÊâ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÃç¤¬¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤é¤ª¤½¤é¤¯°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¤Î¼þ¤ê¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Ç¤Ç¤âÃç¤¬¤¤¤¤¶õµ¤´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶õµ¤´¶¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÌÄ³¤Í£¡Ê¼¼ÅÄ´ÄÆáÌò¡Ë»ä¼«¿È¡¢ÀÄ½Õ·²Áü·à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËåÌÌ©¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤Ï¡¢¥æー¥â¥¢¤äÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÇë¸¶¸î¡Ê»ÖÂô¾¢Ìò¡Ë½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ÀÅ¤«¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¿·¿Í¥Ð¥¤¥È¡¦»ÖÂô¾¢¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢Çë¸¶¸î¤Ç¤¹¡£ÀÅ¤«¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¿·¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀÅ¤«¤µ¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤È»×¤¤¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æü¡¹»£±ÆÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þ´ü¤ÏÌ´¤Ë¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¥á¥ó¥Ðー¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¿»¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÆÈÆÃ¤Ç¡¢¤Ç¤âÉý¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î½ë¤µ¤ËÉé¤±¤º¡¢¥±¥¬¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¹â¶¶´¦¡ÊÄÍÅÄÎµÇÏÌò¡Ë»³´ß´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï½ÐÍè¤ë»ö¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Áー¥à¤È¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ²È¤Îº¡¸µÏÂÄÅÌé¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë»ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»þ·þ¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á´12ÏÃ¤ÎÂæËÜ¤ò¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÐËÍ¤¬±é¤¸¤ëÄÍÅÄ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÉáÃÊ¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þー¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥É¥é¥à¤ò¤¿¤À¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ê¡¢¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Î¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¤Î¥Ð¥¤¥È¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£¾Ð¸«¤ÆÄº¤¯³§¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ËË×Æþ¤·¤Æ¸«¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤ê»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üº¡¸µÏÂÄÅÌé¡Ê¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡Ë¥«ー¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥«¥é¥¹¤¬¥Ï¥ó¥¬ー¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÈô¤Óµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÁëÊÕ¤ÎÇ¤¬¡¢¤Ò¤¤Ä¤Ä¤â¹¥´ñ¿´¤à¤½Ð¤·¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£í÷¤·¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿Þ¡¹¤·¤µ¤È»æ°ì½Å¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¼å¤µ¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤â¡¢ÅÔ»Ô¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁ´Éô¤´¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ü»³´ßÀ»ÂÀ¡Ê´ÆÆÄ¡Ë»ä¤Ïµ¿¤ê¿¼¤¤¿Í´Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡ÖÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï±³¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤¬±³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥Á¤Ç¤¹¡£¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¤È¤¤¤¦Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¶¤ï¤á¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¶¤ï¤á¤¤òÎ©ÂÎ²½¤¹¤Ù¤¯¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊü¤Äº¡¸µ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Î¸µ¤Ø½¸¤Ã¤¿¡¢¿®Íê¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë»£±Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üP.I.C.S. Ê¿²ìÂç²ð¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¡Ö¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·ー¡×¤Î¼¡¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿´ë²è¤Ç¤·¤¿¡£º¡¸µ¤µ¤ó¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÆÏ¤¯¸¶¹Æ¤ò¡¢Ì´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ËÀø¤à¾Ð¤¤¤äÎÞ¡¢¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤¬¡¢¼¡¡¹¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£10·î6Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥Þ¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô Á°ÅÄÃÎ¼ù¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë»ö¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢ÆüËÜ¤Î±ÇÁü¶È³¦¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯1ÈÖÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë