¿¨¤Ã¤Æ³Ø¤Ó³Ú¤·¤à¡ÖÀ¤³¦¤Îº«ÃîÅ¸¡×¡¡Ìó200É¤¤ÎÆüËÜ¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡¡É¸ËÜ¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤â¡Ú²¬»³¡Û
3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¡¢¡Ö»³¤ÎÆü¡×¤Î¤¤ç¤¦(11Æü)¡¢³ÆÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿¨¤Ã¤Æ³Ø¤Ó³Ú¤·¤à¡ÖÀ¤³¦¤Îº«ÃîÅ¸¡×¡¡Ìó200É¤¤ÎÆüËÜ¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡¡É¸ËÜ¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤â¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÅ·Ëþ²°²¬»³Å¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Îº«ÃîÅ¸¡×¤Ç¤¹¡£³Æ¹ñ¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¤ä¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³ー¥Êー¤Ç¤ÏÌó200É¤¤ÎÆüËÜ¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥«¥Ö¥È¥à¥·¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤Ë¤â¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ß¤¿¤¤¡×
À¸ÂÎ¤ÎÈÎÇä¥³ー¥Êー¤Ë¤Ï¡¢17¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤Ê¸ÄÂÎ¤â¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢É¸ËÜ¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ´ü¤Î¸åÈ¾¡¢º£·î(8·î)16Æü¤«¤é¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¯¥ï¥¬¥¿¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥³ー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¸¤Êª¤â´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£·î24Æü¤Þ¤Ç¡¢³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£