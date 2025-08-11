アメリカ・LAを拠点とするシンガーソングライター・UMIが『THE FIRST TAKE』初登場
■「いろんな違う人を思って歌っています。亡くなった人とか、恋愛の人とか、友達とか。だから、いつになっても心にくる曲だと思います」（UMI）
アメリカ・LAで活動するシンガーソングライター・UMIが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）初登場。
日米をルーツに持ち、ふんわり包み込みようなR&Bサウンドと癒されるボーカルで、人々の心に寄り添うような楽曲をリリースしている彼女が今回披露するのは、恋の余韻や忘れられない記憶、淡く残る感情を描写し、さまざまな別れや思いをつづった楽曲、「Remember Me」。
ゆったりとしたリズムとギターの音色が印象的な本楽曲を、エレキギターと歌声のみのシンプルで特別な一発撮りパフォーマンス。
リリース情報
2025.08.22 ON SALE
DIGITAL ALBUM『people stories』
『THE FIRST TAKE』トップページ
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
UMI OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/umi/