アメリカ・LAを拠点とするシンガーソングライター・UMIが『THE FIRST TAKE』初登場

■「いろんな違う人を思って歌っています。亡くなった人とか、恋愛の人とか、友達とか。だから、いつになっても心にくる曲だと思います」（UMI）

アメリカ・LAで活動するシンガーソングライター・UMIが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）初登場。

日米をルーツに持ち、ふんわり包み込みようなR&Bサウンドと癒されるボーカルで、人々の心に寄り添うような楽曲をリリースしている彼女が今回披露するのは、恋の余韻や忘れられない記憶、淡く残る感情を描写し、さまざまな別れや思いをつづった楽曲、「Remember Me」。

ゆったりとしたリズムとギターの音色が印象的な本楽曲を、エレキギターと歌声のみのシンプルで特別な一発撮りパフォーマンス。

リリース情報

2025.08.22 ON SALE

DIGITAL ALBUM『people stories』

