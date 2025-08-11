¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©¡È¿Í´Ö¤ÈÍ©Îî¡É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©

¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©

°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£

¡Ö👩‍🏫👻🏠💔🔮¡×¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤ÈÍ©Îî¡É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖÍ©¤«¤ÊÈà½÷¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡ÖÍ©¤«¤ÊÈà½÷¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²ÐÍËÏÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡£

¹Ô¤­¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤ÈÀ¸¤­¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¸µ¶µ»Õ¡ÊÍ©Îî¡Ë¤Î2¿Í¤¬¡¢Ãæ³Ø¤ËÀø¤à¥ê¥¢¥ë¤ÊÌäÂê¤Î¿ô¡¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô