¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©¡È¿Í´Ö¤ÈÍ©Îî¡É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö👩🏫👻🏠💔🔮¡×¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤ÈÍ©Îî¡É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÍ©¤«¤ÊÈà½÷¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÍ©¤«¤ÊÈà½÷¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²ÐÍËÏÈ¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡£
¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤ÈÀ¸¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¸µ¶µ»Õ¡ÊÍ©Îî¡Ë¤Î2¿Í¤¬¡¢Ãæ³Ø¤ËÀø¤à¥ê¥¢¥ë¤ÊÌäÂê¤Î¿ô¡¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô