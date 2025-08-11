¡Ö¥Ï¥Þ¥È¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ï¥Þ¥È¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Ï¥Þ¥È¥é¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ï¥Þ¡×¤Ï¡¢¤¢¤ëÃÏÌ¾¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö²£ÉÍ¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ï¥Þ¥È¥é¤È¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Ë²£ÉÍÃÏ¶è¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ó¡¼¥ë¥Ã¥¯¤Î¤¯¤º¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤È¡£
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡¤ÎÀ©Éþ¡¢²£ÉÍ¸µÄ®¤Î¼ã¼Ô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤É¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨Åú¤¨¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
