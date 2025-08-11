やっぱり【UNIQLO：C】がセンス別格！ 大人が狙いたい「新作トップス」

シンプルなコーデでも、大人女性なら洗練された雰囲気をまといたいところ。今回紹介する【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】の「新作トップス」は上質感が魅力で、ワンツーコーデもさっとセンスよくまとまりそう。きれいめにもカジュアルにも転用しやすく、秋コーデの一軍アイテムになる予感。

レイヤードが楽しくなるカシミヤベスト

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックショートベスト」\8,990（税込）

カシミヤ100%のリッチな風合いで、大人の余裕を演出するベスト。すっきりとしたクルーネックに、絶妙な丈感がポイントです。シャツやブラウスにレイヤードするだけで、高見えする秋コーデが即完成。ジャケットのインナーとしてもおすすめで、オンオフ問わず着回せます。全5色展開。9月上旬発売予定。

カーディガンで洗練された大人の魅力アップ

【ユニクロ】「クルーネックフルジップカーディガン」\4,990（税込）

シンプルでコーデを選ばず使いやすそうな、フルジップタイプの片あぜ編みカーディガン。シンプルながらも洗練された大人のおしゃれを楽しめそう。程よくゆとりのあるシルエットで、さらっと羽織りやすい点もポイント。全4色展開。9月上旬発売予定。

