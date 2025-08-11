お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が自身のX（旧ツイッター）を更新。女優の二階堂ふみ（30）との結婚発表から一夜明け、祝福の声に感謝した。

カズレーザーは「想像だにしなかった多くの方々からのお祝いの言葉、痛み入ります。ヘンテコ夫婦を代表しまして御礼申し上げます！」と感謝を記した。

カズレーザーと二階堂は前日10日にそれぞれがSNSに連名の文書を投稿し、ファンに結婚を報告。2人は報告文書で「いかんせん2人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とユニークに決意をつづっていた。二階堂はインスタグラムにこの文章を載せた上で、「4649！」と書き加えた。

また、カズレーザーは11日にスペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。二階堂の魅力について「僕よりすべてがしっかりしているところ」、どう呼んでいるかについては「私は、二階堂さんのことを“社長”と呼んでいます」などと話した。