¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¾×·â¤ÎÅçÅÄËã±û¡¢º£µ¨½éÀï¤Ç¥Õ¥ê¡¼150ÅÀÄ¶¤¨¡¡Âçµ»2ËÜÀ®¸ù¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤êV
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥µ¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×Âè3Æü¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¼¢²ì¡¦ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢3Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬151¡¦47ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×219¡¦28ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Â³¤¯¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤â·è¤á¤ë¡£¸åÈ¾¤Î3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡½¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Î3Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¡¢·×7ËÜ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¡£º£µ¨½éÀï¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤Ç½ª¤¨¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Î¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï194¡¦45ÅÀ¡£3°Ì¤Î²¬ËüÍ¤»Ò¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï191¡¦83ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£