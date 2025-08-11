水上恒司、テレ東ドラマ初主演『シナントロープ』放送決定 『オッドタクシー』脚本・此元和津也氏の最新作【コメントあり】
テレビ東京は10月6日から、ドラマプレミア23『シナントロープ』（毎週月曜 後11：06〜）を放送すると発表した。主演を俳優の水上恒司が務める。
【画像】まったくタイプの違う個性派ぞろい！「シナントロープ」キャスト
本作は2021年に放送され、話題を集めたアニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也氏がオリジナルストーリーを書き下ろした。此元氏は、原作・脚本を手掛ける映画「ホウセンカ」の公開を10月10日に控え、ヤングジャンプでは原作を務めた漫画『カミキル-KAMI KILL-』の連載が始まるなど、漫画・実写・ドラマの垣根を超え活躍の場を広げている。
舞台となるのは、街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。そこで働く8人の若者たちの中で、大学生の都成剣之介は、バイトの同僚・水町ことみに、密かに想いを寄せていた。そんなある日、“シナントロープ”で不可解な強盗事件が発生。静かだった日常は、少しずつ歪みはじめる。恋愛と友情、絆と裏切り、運命と選択──揺らぎ出した関係と感情が、次々と事件を引き寄せていく。何が本当で、何が嘘なのか。そして、都成の想いの先に待つのは、恋か、それとも──。現代の若者たちを投影したリアルな人間模様と、不穏な世界観の中で緻密な伏線や巧みな会話劇によって美しくエモーショナルに描かれる青春群像ミステリーとなっている。
主人公のさえない大学生・都成剣之介（となりけんのすけ）は、今年公開の映画『九龍ジェネリックロマンス』、『火喰鳥を、喰う』など複数の主演作を控える水上。水上にとって、本作がテレ東ドラマ初出演で初主演。都成がひそかに想いを寄せるヒロイン・水町ことみ（みずまちことみ）は、俳優・声優、そしてCMでもめざましい活躍を見せる若手実力派俳優・山田杏奈。
さらに、明るいお調子者・“キバタン”こと木場幹太（きばかんた）役を坂東龍汰、地味で真面目なお嬢様・里見奈々（さとみなな）役を、元日向坂46の影山優佳、心優しい漫画家志望の田丸哲也（たまるてつや）役を望月歩、エキセントリックなメンヘラガール・室田環那（むろたかんな）役を鳴海唯、静かで不気味な新人バイト・志沢匠（しざわたくみ）役を、萩原護、夢追うバンドマン・塚田竜馬（つかだりゅうま）役を、高橋侃が演じる。
【コメント】
■水上恒司
都成剣之介を演じます、水上恒司です。今作『シナントロープ』に座長として携わり、豪華な役者の方々とともに濃密な物語を紡げたこと、この上なく幸せに感じています。それほどまでに、シナントロープには他に例を見ない稀有なパワーがあります。さまざまな事情を抱えた人間たちが集う「喜劇」を、ぜひお楽しみください。
■山田杏奈
テンポの良い会話劇の中にも目の離せない展開があったり伏線が張られていたり、とても引き込まれました。オッドタクシーを楽しく観ていたので此元さんの台本に関われることがすごくうれしいです。水町ことみはいろいろな面があるキャラクターで、山岸監督の演出のもとでさまざまな表現をできてとても楽しい撮影期間です。目の離せない全12話、楽しみにお待ちください！
■坂東龍汰
木場を演じさせていただきます、坂東龍汰です。
『RoOT / ルート』に続き、また此元さんの原作でご一緒できること、本当にうれしく思っています。今回もシュールで斬新、でもどこかクセになる展開に心が躍りました。ちょっぴり不思議で素敵なドラマになりそうです。木場はなかなかに強烈なキャラクターで、自分なりにいろんなネジを緩めたり外したり…最終的にはどこに置いたか忘れたりしながら（笑）、のびのび演じさせていただいています。それを優しく受け入れてくれるキャスト・スタッフの皆さんと撮影に挑んでいます。皆さんにもぜひ、あーだこーだ言いながら楽しんでいただけたらうれしいです。
■影山優佳
里見奈々役を務めます、影山優佳です。個性と魅力に溢れるみなさまとの撮影はかけがえのない大切な時間となっています。日々たくさんの学びをいただく中で、里見としても影山としてもひとつでも新しい視点を持ち帰ろうと取り組ませていただいております。最後には、なにか大切な宝物をこの作品に置いて帰ることができたらいいなと思います。里見は引っ込み思案で物静か（すぎる？）なお嬢様です。それぞれの生き方や世界の覗き方を、内側からきょろきょろと見つめているような人なので、観てくださるみなさまにも同じ視点になってもらえそうなキャラクターかなと思います。楽しんでいただけたら幸いです。
■望月歩
田丸哲也を演じさせていただきます望月歩です。
この作品で仲がいいキャラクターは、同じ学校だったらおそらく一緒に行動をしないキャラクターたちです。その一人一人がシナントロープの周りで関わることで、独特で、でも仲がいい空気感が出ているように見えます。その掛け合いがこの作品の見どころだと思うので、それぞれの空気感で仲良くなっていけたらなと思います。ご期待ください。
■鳴海唯
私自身、青春群像劇が大好きなのですが、今までなかなかご縁がなかったので、今回このような形で参加させていただきとてもうれしく思っています。パズルのように緻密に構成された物語は、ユーモアや独特のテンポ感がおもしろく、ワクワクが止まりません！唯一無二の作品をお届けできるようがんばります。ぜひ楽しみに待っていてください！
■萩原護
初めまして。静かで不気味な新人バイト・志沢匠を演じます、萩原護です。静かで不気味な新人ということで、持ち前の静かさを最大限活かせるチャンスが来たと思い、うれしかったです。日々撮影中ですが、一時期は夢にシナントロープメンバーしか出てこなくなったくらい作品世界に浸かれています。きっと独特で、でも幅広く楽しんでもらえるようなドラマになっていっていると思います。夏の暑さに負けず、ケガに気を付けて頑張っていきます。ぜひ、よろしくお願いします。
■高橋侃
山岸監督とご一緒できること、素敵なキャスト、チームとこのドラマを作っていけることに興奮しました。脚本家の此元和津也さんの作品の世界の中でお芝居できること、とてもうれしく思いましたし、初めて台本を手にした時捲る手が止まりませんでした。全12話の台本をとんでもないスピードで読み切りました（笑）。僕が演じる塚田というキャラクターは普段パンクバンドのドラマーをしていますが、そこでドラムをただしていることに満足しているような、いじられキャラのシナントロープのバイトリーダーです（笑）。見ていただく皆さんがこの作品に没入して見ていただけるようにキャスト、スタッフ一丸となり撮影に挑んでいます。ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。
■此元和津也（原作・脚本）
カーテンを開けると、ベランダでカラスがハンガーをくわえて飛び去っていった。その様子を窓辺の猫が、ひきつつも好奇心むき出しで見ていた。たくましさって、図々しさと紙一重なんだなと思う。でも、猫みたいなひいてしまう弱さや戸惑いも、都市で生きていくには欠かせない。「シナントロープ」は、そんな全部ごと生きていく物語です。
■山岸聖太（監督）
私は疑り深い人間なものでして、常に目の前を疑っています。この物語は本当に「青春群像ミステリー」なのか。それは嘘なのではないか。これが嘘であれば、おもしろいな。と思ってしまうタチです。シナントロープという聞き慣れない言葉には、ざわめきがあります。そのざわめきを立体化すべく、すさまじいエネルギーを放つ此元さんの脚本の元へ集った、信頼するキャスト、スタッフと共に撮影を続けています。この作品はおもしろいです。どうぞご期待ください。
■P.I.C.S. 平賀大介（プロデューサー）
「オッドタクシー」の次に動き出した企画でした。此元さんから少しずつ届く原稿を、夢中で読んでいたのを思い出します。理想のスタッフと魅力的なキャストに恵まれ、こうして皆さんにお届けできる日が来たことを、本当にうれしく思っています。日常に潜む笑いや涙、そして驚きの展開が、次々に押し寄せてくる──。そんなドラマになりそうです。10月6日の放送を楽しみにしていてください。とにかくおもしろいです。
■テレビ東京 ドラマビジネス部 前田知樹（プロデューサー）
初めて脚本を読ませていただいた時から、この作品を発表できることを心待ちにしていました。次世代のトップランナーであるキャストの皆さま、日本の映像業界を背負って立つ強力なスタッフ陣にご参加いただけたことを、大変光栄に思います。今年1番おもしろいドラマになると思います。ぜひご期待ください。
