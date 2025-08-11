Í¸¶10¾¡¡ª¥â¥¤¥Í¥í10¾¡¡ªÂç´Ø¤â10¾¡¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï3Ï¢¾¡¤Ç2¥±¥¿¾¡Íø¥È¥ê¥ªÇúÃÂ¡¡2°Ì¤È4¥²¡¼¥àº¹³ÈÂç
¼ó°Ì¹¶ËÉÀï3Ï¢¾¡¤Ç2°Ì¤Ë4º¹¤È¹¤²¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ(C)Getty Images
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï8·î11Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¤Ú¤¤¤Ú¤¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë3-1¤Ç²÷¾¡¡£¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï3Ï¢¾¡¤Ç2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö4¡×¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡ªÂåÂÇ¡¦ ÃæÂ¼¹¸¤ÎÎ®¤·ÂÇ¤Á¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡½é²ó¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµ¤Ë±¦±Û¤¨18¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Ï¹²¤Æ¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬2²ó°Ê¹ß¤Ï¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤¬È¿·â¡£3²ó¤Ë8·îÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡ÖÌµÁÐ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¶áÆ£·ò²ð¤¬Æ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£Â³¤¯4²ó¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬±¦Á°¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¼ê¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2-1¤Î7²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦ÃæÂ¼¹¸¤òµ¯ÍÑ¡£¥×¥í18Ç¯ÌÜ¡¢35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢È´·²¤Î¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Çº¸Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢µ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡6²ó1¼ºÅÀ¤ÎÂç´Ø¤Ï¼«¿È½é¤Î10¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£9Æü¤Î½éÀï¤ÏÍ¸¶¹ÒÊ¿¡¢10Æü¤Î2ÀïÌÜ¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢3Æü´Ö¤Ç2¥±¥¿¾¡Íø¥È¥ê¥ª¤¬ÇúÃÂ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¡È3ËÜÃì¡É¤¬¤¤Ã¤Á¤ê»Å»ö¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï3Ï¢¾¡¡£°ìµ¤¤ËÆÈÁöµ¤ÇÛ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
