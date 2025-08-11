女優の水嶋凜(25)が11日までに、自身のインスタグラムを更新。京都旅行で浴衣で膝近くまで裾をからげて、川に入る姿などもアップした。



【写真】浴衣の裾を膝上までからげて“見返り美人"白い肌にドキッ

「京都ー！大好き～！」と興奮気味の水嶋は、平安時代の貴族文化に由来の、季節の変わり目に川に足をつけ心身共に清める、北野天満宮の御手洗川足つけ燈明神事に参加。白地に紺の浴衣に同色の帯を合わせた、伝統的なキリリとした装い。髪もアップにし、襟足の後れ毛も日本美を強調していた。



そんな水嶋は、御手洗川では膝が見えるほどにからげ、見返り美人のように後ろを振り向き笑顔。「全ての行動においてご縁があって全ての時間を有意義に過ごせた素敵な旅行でした」と京都を満喫していた。



水嶋の母は女優の斉藤由貴(58)。フォロワーも「由貴ちゃんのデビュー時かと思った」「ずっと昔の手の届かなかった初恋の人を見ているような……。風情のある女優さんなんだな～」「和の雰囲気が現在、最も似合う女優さんです」といった声が並んでいた。



（よろず～ニュース編集部）