¡¡8·î11Æü¸á¸å3»þ10Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤Î£Ê£ÒÉ±¿·Àþ¤ÇÉáÄÌÎó¼Ö¡Ê1Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤¬ÅÝÌÚ¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢£Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ¤ÏÀÜ¿¨¤Î¸½¾ì¤ò´Þ¤à°ìÉô¶è´Ö¤Ç¡¢°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÄÚ°æ±Ø¡ÊÄÅ»³»Ô¡Ë¤ÈÈþºîÄÉÊ¬±Ø¡Ê¿¿Äí»Ô¡Ë¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£¾èµÒ¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ10¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÜ¿¨¤·¤¿ÉáÄÌÎó¼Ö¤Ï¡¢¸á¸å2»þ55Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¡¢Ãæ¹ñ¾¡»³±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£Ò¤Ï¡¢ÅÝÌÚ¤ÎÅ±µî¤ä°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦´Ö¡¢ÄÚ°æ±Ø～ÈþºîÍî¹ç±Ø¡Ê¿¿Äí»Ô¡Ë¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¸á¸å4»þ50Ê¬¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£