¡Ú Åìµ·½¨¼ù ¡õ Åìµ·Åµ¿Æ ¡Û¡¡¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¤ò¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡¡Ì¾¶Ê¡Ö20th Century Boy ¤ò²Î¤¦¡ª¡×¡¡¿Æ»Ò¤ÇÇ®¾§
²í³Ú»Õ¤ÎÅìµ·½¨¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÅìµ·Åµ¿Æ¤µ¤ó¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµ·½¨¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö1988Ç¯¤Î¡¡RR Corniche ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¡£¡×¤È¡Ö#¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡×¡¦¡Ö#¥³¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï70Ç¯ÂåROCK ¤ò´¶¤¸¤ë¡£20th Century Boy ¤ò²Î¤¦¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢Åìµ·½¨¼ù¤µ¤ó¤¬½õ¼êÀÊ¡¢Â©»Ò¤ÎÅìµ·Åµ¿Æ¤µ¤ó¤¬±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖT¡¦¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö20th Century Boy¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡¢Åìµ·½¨¼ù¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¡Ê18ºÐ¡Ë¤Î±¿Å¾¡¢Fiat 500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Ê Melody Fair ¡ÊBee Gees¡Ë¤ò²Î¤Ã¤¿¤è¡£¡×¤È¡¢£²¿Í¤Ç¡Ö ¥Ó¡¼¥¸¡¼¥º¡×¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖMelody Fair¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢Åìµ·½¨¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÅìµ·Åµ¿Æ¤µ¤ó¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¿Æ»ÒÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¡¢Æü¡¹¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
