11Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ìòºî¤ê¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÍÂ¼²Í½ã¡ÛÌòºî¤ê¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤òÉãÌò¡¦ÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï‟ºòÇ¯¤Î½©¸ý¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢²º¤ä¤«¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÇºîÉÊ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡É¤È¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÂ¼¤µ¤ó¤¬º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Éã¤ò»¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½ÇÉã¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤ÎÆæ¤È¤¤ËÄ©¤à½÷À¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï‟Éã¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÉã¿ÆÌò¤ÎÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤òÂÔ¤Á¼õ¤±²èÌÌ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¡É¤È¡¢¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£
ÃçÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤Ï‟·ÈÂÓ¤ÏËèÆü¿¨¤ë¤·¡¢ÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼«Á³¤ÈÉã¤¬ºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Î¼Ì¿¿¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þ´Ö¤òËÂ¤´¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤¬»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô 1 ²¯ºý¤òÆÍÇË¤¹¤ëÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×(¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë´©)¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£Âî±Û¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¡Ü¼êÊÊ¤Î°¤µ¡Ë¤È¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥Èµé¤Î¹ª¤ß¤Ê¿Í´Ö´Ñ»¡¡õÍ¶Æ³¿ÒÌä¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÄ¶°ìÎ®¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¿ÀÈøÉð»Ë¡ÊÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¡Ë¤¬Éã¤ò»¦¤µ¤ì¤¿ÌÅ¡¦¿ÀÈø¿¿À¤¡ÊÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤ì¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ËÄ©¤àÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
