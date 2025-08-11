メイプル超合金カズレーザー（41）が12日、X（旧ツイッター）を更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表後、初投稿で感謝した。

自身に寄せられた祝福投稿のリポストを2度挟み、初投稿。結婚を発表した投稿を引用した上で「想像だにしなかった多くの方々からのお祝いの言葉、痛み入ります。ヘンテコ夫婦を代表しまして御礼申し上げます！」と感謝した。

2人の結婚は10日に、二階堂の公式HPとカズレーザーのSNSで発表。二階堂は以前から、カズレーザーのファンであることを公言していた。16年9月に日本テレビ系で放送された「火曜サプライズ」で好きな男性のタイプを聞かれ「カズレーザーさんなんです。格好良い。画像を検索したら顔がすごくタイプで」と明かしていた。

翌17年4月に同系で放送された「DASHでイッテQ！行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組No.1決定戦」で、二階堂とカズレーザーは初共演。二階堂はカズレーザーを前に「実はカズ様とずっとお会いしたかったんです。お顔がカッコイイなって…今日、ずっとドキドキしていました」と“公開告白”をしたことが話題を呼んでいた。同21日には同系「ヒルナンデス！」で再共演。カズレーザーの相方・安藤なつ（44）がXに、2人のツーショットを投稿していた。それでも、交際の情報は一切、流れていなかった。