¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛË¶¶Ãæ±û¤Î¡Ö¥¤¥Î¥¡×¹â¶¶Âç´îÃÏ¤¬±ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à½é°ÂÂÇ¡ª
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¶Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡Ë¶¶Ãæ±û¡½ÆüÂç»°¡Ê£±£±Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Ë¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Î¹â¶¶Âç´îÃÏÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡Ö±ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¥Ö¥é¥Ð¥ó±éÁÕ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹Ã»Ò±à½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅìË®¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥ÉÉô¤¬Ë¶¶Ãæ±û¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡££²²ó£²»à°ìÎÝ¤Ç£¸ÈÖ¤Î¹â¶¶¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤é¡Ö£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥À¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤«¤±À¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö±ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤¬Âç²»ÎÌ¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢ÆüÂç»°¡¦¶áÆ£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Êý¸þ¤ËÎ®¤·ÂÇ¤Á¡£°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÈ´¤±¤ë¹Ã»Ò±à½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢£··î£²£·Æü¤Î°¦ÃÎÂç²ñ·è¾¡¤Ç¥¢¥´¤òÆÍ¤½Ð¤¹É½¾ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÈË¶¶Ãæ±û¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡É¤È¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£