¡¡¤¿¤Þ±ØÄ¹¤ÎÆÃÂç³¨ÇÏ¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î£±£±Æü¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤Ç±ØÄ¹¤òÌ³¤á¡¢£±£°Ç¯Á°¤Ë»à¤ó¤À»°ÌÓÇ¡Ö¤¿¤Þ±ØÄ¹¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿µðÂç³¨ÇÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Þ±ØÄ¹¡×¤ÏÀ¸Á°¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢º£¤Ï¡Ö¤¿¤ÞÂçÌÀ¿À¡×¤È¤·¤Æµ®»Ö±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¤¿¤Þ¿À¼Ò¤Ë¤Þ¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Ø¤Ë¤Ïº£¤â¤¿¤Þ±ØÄ¹¤òÊé¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£±Æü¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿ÆÃÂç¤Î³¨ÇÏ¤Ë¤Ï¼«Í³¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁáÂ®¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤Þ±ØÄ¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¡Ö¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¡Ë¡×
¡¡¡ÊÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¡¡¾®Åè¸÷¿®¼Ò¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¤¿¤ÞÂçÌÀ¿À¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÏÂ²Î»³ÅÅÅ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Þ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡×