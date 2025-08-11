巨人は１１日の中日戦（東京ドーム）で０―２と零封負け。阿部慎之助監督（４６）が試合を総括した。

先発の戸郷翔征投手（２５）は３回まで無失点に抑えていたが、４回無死一塁から警戒していた４番・細川に適時二塁打を浴び先制点を献上。５回には先頭打者の山本に左中間へのソロを被弾し追加点を許した。中５日の登板で５回７９球を投げ、５安打２失点で７敗目を喫した右腕に阿部監督は「あんまりね、変化球を操れてなかったんで。それもあったかな」と苦言を呈すも、横川―ケラー―石川―菊地の継投で無失点リレーを披露したリリーフ陣を「なんとか頑張って、試合壊れなかったしね。それを明日につなげたいなと思います」とねぎらった。

巨人打線は、チャンスをものにすることはできなかった。２点ビハインドの５回には一死走者なしから大城卓の四球、続くリチャードの中前打で一死一、二塁。門脇の三塁へのインフィールドフライと三塁・チェイビスの落球が絡み二死二、三塁の好機をつくるも、代打・荒巻が空振り三振に倒れ反撃することはできなかった。指揮官は「あと一押しだった」と苦悶の表情を浮かべた。