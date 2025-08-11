『レプリカ 元妻の復讐』第6話、3つの問題を解決するすみれの奇策【あらすじ】
トリンドル玲奈が主演を務めるテレビ東京ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』(毎週月曜 後11：06〜)の第6話が、きょう11日に放送される。
【場面カット】緊急帰京した桔平（木村了）と対面するミライ（千賀健永）
電子コミックとして驚異の20万部を誇る大人気作で原作・タナカトモ氏、作画・ひらいはっち氏による同名漫画（ゼノンコミックス／コアミックス）が原作。子どもの頃から自分をいじめ続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て、「伊藤すみれ」として生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメント。
元夫・桔平（木村了）への復讐を果たした伊藤すみれ（トリンドル）の次の狙いは花梨(宮本茉由)。夜の酒場に連れ出し、男たちにちやほやされる喜びを思い出させる。それで浪費させると、効率の良いバイトとして、レンタル恋人の仕事を紹介する。順調に花梨を堕とすための罠を張り巡らせる。しかし、そんな中、すみれの正体を知る者から謎の脅迫状が届く。
■第6話あらすじ
桔平の緊急帰京と、謎の脅迫者のため、すみれの復讐計画は立て直しを迫られる。脅迫状の文面から、犯人は桔平に近しい人間だと思われた。そこですみれは、花梨を借金漬けにする策、桔平からの逃亡、そして脅迫状の犯人捜しという3つの問題を、同時に解決するための奇策を思いつく。一方、花梨は金策のため、レンタル恋人の中でも極太客を紹介されるが、それは危ない男だった。
