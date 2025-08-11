メーガン妃は今年初めにブランド「アズ・エヴァー」を立ち上げ、様々な商品を発売してきたが、商品はイギリスには発送せず、アメリカ国内でのみ販売されていることにファンが疑問を呈している。英紙エクスプレスが先日、報じた。

アズ・エヴァーは４月以来、ワイン、フラワースプリンクル、クレープミックスやスプレッドなどを発売し、発売される商品は即完売が続いていた。

メーガン妃は実店舗ではなくオンラインで商品を販売しているが、英国には発送せず、現時点では、メーガン妃のブランドは米国の５０州にのみ商品を発送している。この状況にファンは疑問を呈し続けていた。

メーガン妃自身はその理由についてコメントしていないが、あるブランド・文化専門家は、彼女がかつて王室のメンバーとして暮らしていた時代に故郷と呼んでいた英国においては、メーガン妃には「スターとしての力」が欠けているからだと考えている

「英国の消費者にとって、フラワースプリンクルを買うという発想は少々馴染みのないものです。（他のセレブである）カイリー・ミノーグからレディーＡまで、英国にはロゼワインの選択肢があまりにも豊富にあるため、別のブランドが成功に必要な量や需要を喚起するのは難しいでしょう」と同専門家は分析している。

メーガン妃はまだ配送の変更を発表していないため、この状況が将来的に変わるかどうかは不明だ。



アズ・エヴァーの製品発売は、ほぼすべて即完売という成功を収めてきた。５日に発売された最新のワインは即完売には至らず、ボトルはまだ購入可能となっている。メーガン妃がどのようなマーケティング計画で英国への出荷を行っていないのか、真相が気になるところだ。