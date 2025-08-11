LED¤Î¸÷¤ò»Ò¶¡Ã£¤¬Áà¤ë¡Ä¡ØËâË¡¤ÎÈþ½Ñ´Û¡Ù¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× ¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÂÎ¸³ ¾¾ºä²°Èþ½Ñ´Û
¡ÖËâË¡¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤Ç²ÆµÙ¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£LED¤Î¸÷¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áà¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºä²°Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖËâË¡¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢ー¥ÈÅ¸¤Ç¡¢8·î11Æü¤Ï1Æü¸ÂÄê¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«¤«¤ì¡¢10ÁÈ¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëLED¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡Âè¤Ë¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢LED¤¬60¸Ä·Ò¤¬¤Ã¤¿¥Æー¥×¤ò¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÅÀÌÇ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤ò¼«Í³¤Ë¸÷¤é¤»¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø4Ç¯À¸¡§
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿§¤¬¸÷¤Ã¤Æ·ë¹½³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¾®³Ø6Ç¯À¸¡§
¡ÖÍý·Ï¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11Æü¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËâË¡¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤Ï9·î21Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£