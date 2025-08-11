¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡´°ÉõÉé¤±¤Ë¡Ö¤¢¤È°ì²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤Ï¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü 2-0 µð¿Í(11Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÃæÆü¤Ë´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ê»»¦¡£6²ó¤Þ¤ÇËè²ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤º¡£¡Ö¤¢¤È°ì²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ï5²ó2¼ºÅÀ¤Ç¡¢¹¥µ¡¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¤ò¹ð¤²¸òÂå¡£Ãæ5Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ²½µå¤¬Áà¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5²ó°Ê¹ß¡¢·ÑÅê¤·¤¿²£Àî³®Åê¼ê¡¢¥±¥é¡¼Åê¼ê¡¢ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡¢µÆÃÏÂçµ©Åê¼ê¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ»î¹ç²õ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤½¤ì¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÏÏ¢¾¡¤¬2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ãù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¡Î¨5³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£