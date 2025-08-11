福岡県には9日から線状降水帯が相次いで発生し、各地で記録的な大雨となりました。福岡県・佐賀県では線状降水帯の発生の恐れはなくなりましたが、一夜明けて被害の様子が見えてきました。

■車に乗っている人

「やばい、やばい。」



九州北部を襲った記録的大雨。9日午後11時50分ごろ、福岡県に1回目の線状降水帯が発生しました。



■吉原美樹記者

「午前1時すぎです。この時間になって急に雨が強くなってきました。大粒の雨が地面をたたきつけています。」

その後も、前線の影響で大気の状態が非常に不安定となり、11日朝までに何度も線状降水帯が発生しました。



9日深夜から10日夜にかけて、記録的短時間大雨情報が発表され、福岡県新宮町付近で1時間に120ミリ、福岡県福津市や福岡県宗像市、福岡県久留米市など県内各地で110ミリの猛烈な雨が降ったとみられています。

北九州市若松区の原田川は水位が上がり、激しい濁流となっていました。



■撮影した人

「やばい。なかったよ、こんなの。」



あふれた水は道路を覆い、住宅街に押し寄せていました。

■松永悠作記者

「宗像市のJR赤間駅です。バス乗り場は冠水しています。足首が浸かるほどの水がたまっています。」



宗像市のJR赤間駅前は、一面が冠水しました。



■街の人

「塾で勉強していて帰れなくなりました。今、親を呼んでいます。」



タイヤの半分が浸かるほどの水。宗像市では24時間雨量が400ミリを超え、観測史上最大を記録しました。平年の8月1か月分の2倍を超える雨が、わずか1日で降ったことになります。宗像市内では、至るところで冠水の被害が確認されました。

■松永記者

「あちらではトラックが水没し、動けなくなっています。この場所は、田んぼ、道路、その横に川が流れているのですが、水があふれて境目が分からなくなっています。」

宗像市の住宅街では、冠水した道路でタクシーが立ち往生。複数人で車を押し脱出させようとしていました。



警察によりますと、宗像市と福津市では車の浸水被害が20件以上、確認されたということです。

さらに、福津市では。



■川本聖記者

「こちらが人が流されたと通報があった川です。現在は警察が来て、現場の状況を確認しています。」



警察によりますと、10日午後5時半ごろ、福津市畦町で「人が流された。川が氾濫している。川下のほうへ流されていった。姿が見えなくなった」と目撃者から119番通報がありました。



流されたのは、60代くらいの男女2人だという目撃情報があるということで、警察が現場付近を捜索しています。

また、北九州市若松区では、住宅に迫る勢いの土砂崩れが相次ぎました。若松区小石本村町で隣に住む人が10日に撮影した映像です。大きくえぐられた山肌と、大量の土砂が住宅に押し寄せていました。



■隣の住人・松下朋美さん

「夕食の準備をしていたら、ドン！ガシャン！と聞こえたから、やばいと思って。まだ石ころとか水がコロコロと転がっていました。」



急いで隣の家に行って声を掛けたため、住人は全員避難しケガ人はいませんでした。

同じ若松区の百合野町でも、10日夕方に土砂が崩れ、岩が住宅のすぐそばまで迫っていました。



■吉原記者

「こちらの道路ですが、一部が崩れていて、ガードレールは下に落ちてしまっています。土砂は住宅の近くまで流れ込んでいます。」



■土砂が流れ込んでいる家の住人

「普段と違う音がしました。ばしゃっというか、どさっというか。なんかおかしいなと思って出てみたら、ドアが開かなかった。」



男性は妻と一緒に別のドアから逃げ、夜は避難所で過ごしたといいます。



■土砂が流れ込んでいる家の住人

「不安といったら、不安ばっかりですね。怖いですね。」



福岡県は10日、災害対策本部を設置。服部知事は11日、各地で被害が発生していることを受け、関係機関に迅速な対応を指示しました。



■服部知事

「現段階では県北部のエリアに集中しておりますが、家屋の浸水、道路の冠水、崖崩れなど、県内各地で被害が発生している状況。市町村や、その他関係機関と連携をとって、応急復旧あるいは被災者支援など、迅速かつ、きめ細やかな対応をお願いしたい。」