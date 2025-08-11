ハイヒール・モモコ、LAで「誰もが欲しがる」アイテムゲット「マスコミの皆さん!!使うなら貸しますんで」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。次男に会うために訪れた米・ロサンゼルスで購入した“誰もが欲しがる”一品を紹介した。
モモコは「さて、今回は前もってロサンゼルス&ラスベガスに行くって言ってましたよね」「いろんな情報ありがとうでした」と書き出し、「最大の目的はもちろん次男に会うためでもあるんですけど、なんといってもドジャースタジアムです」「オリックスファンの私は山本由伸くんと誰もが大好き大谷くんの試合を観に行きました」と報告した。
続けて「5日、6日とめちゃめちゃ勝った日とホームラン観て、ピッチングも観れて、ナイターも昼も観れて、感動しました」「何より5日は、サンリオDAY」「可愛いキティちゃんセットをゲット」と満足の様子。
そして「6日は開場3時間前からめちゃくちゃ早く並んで、誰もが欲しがる大谷優勝リングをゲットしました!!!!」と米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平選手のチャンピオンリングのレプリカを公開。「関西のテレビ、ラジオ、マスコミの皆さん!!使うなら貸しますんで、いつでも言って下さいね!!」とつづった。
