日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」が１０日に放送された。

この日は「目指せ古舘伊知郎！芸能界 実況バトル！！完結編」。先週に引き続いて、数々の名実況で知られるフリーアナウンサー・古舘伊知郎っぽい実況を芸人たちで競い合った。

前回の放送では、千原兄弟・千原ジュニアがダイアン・津田篤宏と古舘アナの因縁を暴露。ジュニアによると、大先輩の古舘アナが深々と頭を下げ、あいさつしたにもかかわらず、津田は「ああ…」と返答。番組の打ち合わせでは津田が足を組んだまま貧乏ゆすりをはじめ、隣にいた古舘アナの太ももに靴底をずっと当てていたことも明かした。

ジュニアは「あの誰に対しても優しい古舘さんが『ジュニア…。俺、あの人は許せないよ…。津田っていうのはどういう子なの？』って」と、古舘アナが津田を「唯一、許せない芸人」と評して激怒していたことを打ち明けていた。

この日に迎えた完結編の締めではダウンタウン・浜田雅功が津田に「いつか古舘さんと対決する？」と質問。津田は「とりあえず先に謝らせてください…」と顔面蒼白で答え、笑わせていた。